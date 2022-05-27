Швеция и Финляндия все еще не выполнили условий Турции для вступления в НАТО – МИД
В Анкаре оптимистично смотрят на переговоры.
После того как Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, их заблокировала Турция. Анкара выставила условия с конкретными шаги для прекращения поддержки курдские организаций, которые Турция признает террористическими.
"Мы надеемся, что Швеция и Финляндия поняли нашу позицию, и другие союзники должны способствовать движению этих кандидатов в этом направлении и предпринимать конкретные шаги", - сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после встречи с коллегами из Польши и Румынии Збигневом Рау и Богданом Ауреску.
Турецкий министр уверен, что Швеция и Финляндия способны выполнить турецкие требования.
Помимо отказа от поддержки курдов, Турция хочешь отмены эмбарго на поставку вооружения, глобального сотрудничества в борьбе с терроризмом.
Швеция и Финляндия приедут на саммит НАТО в Мадриде 29-30 июня, но как гости. Но они смогут получить ключи, если найдут компромисс за этот месяц.
Глава польской дипломатии Рау верит, что решение найдется и это покажет, что это покажет единство НАТО.
"Вопреки многим голосам, я очень оптимистичен в вопросе о перспективах урегулирования этих разногласий, и, в лучшем духе долговременного единства НАТО и солидарности партнеров, это вопрос будет решен", - заявил Рау.
Этот спор, продолжил он, поможет союзникам научиться лучше понимать интересы друг друга и считаться с ними в будущем.
Глава МИД Польши уверен, что Швеция и Финляндия нужны НАТО и сделают его сильнее.