Швеция и Финляндия все еще не выполнили условий Турции для вступления в НАТО – МИД

После того как Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, их заблокировала Турция. Анкара выставила условия с конкретными шаги для прекращения поддержки курдские организаций, которые Турция признает террористическими.

"Мы надеемся, что Швеция и Финляндия поняли нашу позицию, и другие союзники должны способствовать движению этих кандидатов в этом направлении и предпринимать конкретные шаги", - сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после встречи с коллегами из Польши и Румынии Збигневом Рау и Богданом Ауреску.

Турецкий министр уверен, что Швеция и Финляндия способны выполнить турецкие требования.

Помимо отказа от поддержки курдов, Турция хочешь отмены эмбарго на поставку вооружения, глобального сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Швеция и Финляндия приедут на саммит НАТО в Мадриде 29-30 июня, но как гости. Но они смогут получить ключи, если найдут компромисс за этот месяц.

Глава польской дипломатии Рау верит, что решение найдется и это покажет, что это покажет единство НАТО.

"Вопреки многим голосам, я очень оптимистичен в вопросе о перспективах урегулирования этих разногласий, и, в лучшем духе долговременного единства НАТО и солидарности партнеров, это вопрос будет решен", - заявил Рау.

Этот спор, продолжил он, поможет союзникам научиться лучше понимать интересы друг друга и считаться с ними в будущем.