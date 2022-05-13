Эвакуировать тяжелораненых из Азовстали могут при посредничестве Турции

Посредником в текущем раунде переговоров по поводу эвакуации тяжелораненых из Азовстали согласилась выступить Турция.

Эвакуировать тяжелораненых из Азовстали могут при посредничестве Турции
Фото: ОПУ

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Мы начали новый раунд переговоров вокруг дорожной карты спецоперации. Начинаем с тяжелораненых. Есть Красный Крест, они сегодня встречаются с россиянами. Провели с ними (МККК – Ред.), а также с ООН, переговоры и дали им мандат. Мы хотим, чтобы был подписан документ: как будет происходить эвакуация из «Азовстали», готовимся к подписанию», – пояснила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Она добавила, что на Азовстали находятся не только бойцы батальона "Азов", но и солдаты и офицеры ВСУ, Нацполиции, пограничники.

Верещук сообщила, что военным путем деблокировать Азовсталь невозможно, поэтому захватчикам предложили обмен "по стандартным правилам": Украина вывозит тяжелораненых защитников гумкоридором, вместо этого отдает РФ пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных

Вчера лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал: президент Турции Реджеп Эрдоган обращался к Путину, чтобы тот разрешил вывезти защитников Азовстали в Турцию через порт в Бердянске, но РФ отказалась.

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