В РоSSии свернули выдачу электронных паспортов из-за нехватки пластика и чипов — Forbes

В РоSSийской Федерации временно приостановили выдачу электронных паспортов из-за недостаточного количества чипов и пластика, необходимых для изготовления документа. Об этом сообщает издание Forbes .

Согласно информации источника, после полномасштабного вторжения РФ в Украину и введения против страны-агрессора санкций, местное Минцифры было вынуждено остановить проект замены бумажных документов старого образца на пластиковые карты.

«Угроза дефицита пластиковых карт возникла из-за проблем с импортом чипов для банковских карт (в основном их закупали в Китае и Корее) и нехваткой мощностей в РоSSии. Их производит только завод «Микрон», но его представитель отказался от комментариев», – говорится в статье Forbes.

Кроме того, журналисты сообщили, что источники, приближенные к московской мэрии и правительству РФ , заявили о «второстепенности» проекта в связи с проведением «специальной военной операции» в Украине.

«Два источника подтвердили эту информацию — один приближен к правительству, другой приближен к московской мэрии: по их словам, в правительстве этот проект сейчас «не в приоритете» и в текущих условиях «всем чуть-чуть не до того»», – рассказали в издании.