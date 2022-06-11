В РоSSии свернули выдачу электронных паспортов из-за нехватки пластика и чипов — Forbes

Все из-за санкций Запада и неспособности россиян обеспечивать себя технологическими продуктами собственного производства, информирует ZN.ua.

В РоSSии свернули выдачу электронных паспортов из-за нехватки пластика и чипов — Forbes
© Фото из открытых источников

В РоSSийской Федерации временно приостановили выдачу электронных паспортов из-за недостаточного количества чипов и пластика, необходимых для изготовления документа. Об этом сообщает издание Forbes.

Согласно информации источника, после полномасштабного вторжения РФ в Украину и введения против страны-агрессора санкций, местное Минцифры было вынуждено остановить проект замены бумажных документов старого образца на пластиковые карты.

«Угроза дефицита пластиковых карт возникла из-за проблем с импортом чипов для банковских карт (в основном их закупали в Китае и Корее) и нехваткой мощностей в РоSSии. Их производит только завод «Микрон», но его представитель отказался от комментариев», – говорится в статье Forbes.

Кроме того, журналисты сообщили, что источники, приближенные к московской мэрии и правительству РФ, заявили о «второстепенности» проекта в связи с проведением «специальной военной операции» в Украине.

«Два источника подтвердили эту информацию — один приближен к правительству, другой приближен к московской мэрии: по их словам, в правительстве этот проект сейчас «не в приоритете» и в текущих условиях «всем чуть-чуть не до того»», – рассказали в издании.

Выдавать цифровые паспорта в РФ планировали с 2023 года. Первоначально только в Москве, Московской области и Татарстане. Предполагалось, что документы можно будет использовать только на территории РоSSии.


Александр Кричковский, ZN.ua





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