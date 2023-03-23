Forbes: Україна може отримати старі танки M1 Abrams, але з дуже корисною особливістю

Щоб пришвидшити постачання танків Україні, США вирішили відправити старшу модель M1A1 замість обіцяних M1A2, підготовка яких зайняла б більше часу. Вірогідно, йдеться про бойові машини, які Корпус морської піхоти США списав у 2019 році.

Попри те, що M1A1 не мають деяких технологічних переваг більш нової моделі, ці танки все ж оснащені «Пакетом підвищення вогневої потужності», який містить одну дуже корисну для українських військових систему, - пише Forbes . Видання додає, що йдеться про локатор цілей на великій відстані (FTL).

Достатньо натиснути одну кнопку, щоб локатор розрахував координати потенційної цілі на відстані до 8 кілометрів. Екіпаж танка, який складається з чотирьох людей, може за допомогою радіозв’язку чи цифрової мережі передати ці координати артилерійській батареї для завдання удару. І все це відбувається за кілька хвилин.

Таким чином M1A1 може діяти в ролі коригувальника вогню. Він виявляє цілі, які надто далеко для того, щоб танк виконав постріл сам, але в зоні вогневого ураження артилерії. FTL поєднує в собі компас, гіроскоп і процесор, який збирає дані з GPS-системи танка і його лазерного далекоміра.