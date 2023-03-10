Forbes: Росія піднімає ставки, обстрілюючи Україну надзвуковими ракетами «Кинджал»

Росія влаштувала найбільший обстріл України за багато тижнів, запустивши кілька хвиль ракет і безпілотників-камікадзе. Удари знову були націлені проти енергетичної інфраструктури. Вони спричинили відключення електроенергії і смерті цивільних в кількох місцях по всій країні.

З одного боку, в цьому нічого нового не було, оскільки Росія вже кілька місяців влаштовує такі удари. Але тип ракет, які вона використала цього разу, і змішані успіхи України у знищенні їх відновили заклики забезпечити кращі системи ППО.