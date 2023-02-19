Forbes: В України закінчуються танки Т-64

Армія України вступила у війну, маючи на озброєнні близько 800 активних танків Т-64. З початку російського вторгнення минуло більше 11 місяців. Тож за цей час українські військові втратили приблизно половину запасів цих 40-тонних машин.

І на відміну від інших моделей, якими користується армія України, а саме Т-72 і Т-80, - зовнішніх джерел для поповнення запасів Т-64 фактично немає. Кожен такий танк, який втрачає Україна, швидше за все, неможливо замінити.

«Це пояснює, чому Київ так сильно агітував своїх союзників в питанні передачі танків стандартів НАТО. Оскільки Т-64 закінчуються, українській армії потрібно перейти на нові, більш стійкі типи танків», - пише Forbes .

Видання додає, що Т-64 - унікальний серед радянських моделей. На початку 1960-х армія СРСР здебільшого користувалася Т-54/55 і новішими Т-62. Перші з них були озброєні 100-міліметровою гарматою, а гармата других мала калібр 115 міліметрів. В обох моделях екіпаж складався з чотирьох людей. Один з членів екіпажу займався заряджанням гармати.