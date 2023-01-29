Forbes: Україна отримає танки Abrams без броні з ураном

США не діляться технологією броні для своїх танків навіть з союзниками, тож цілком можливо, що саме через це Київ отримає американські машини не дуже скоро, інформує ZN.ua.

Forbes: Україна отримає танки Abrams без броні з ураном
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Існує одна вагома причина, чому минуть місяці, а можливо навіть більша частина року, перш ніж Україна отримає перші танки M1A2 Abrams від США. Компанія General Dynamics Land Systems (GDLS), яка займається виробництвом цих машин, повинна демонтувати уран з броні і замінити його вольфрамом.

Втім, обидва матеріали не так вже й легко знайти, - пише Forbes. Компанія GDLS займається виробництвом танків на державному заводі в Лімі, штат Огайо. Випуск нового M1A2 триває шість місяців. А за тиждень компанія може переобладнати і модернізувати три танки, взятих з запасів Армії США. Кожна така бойова машина має збіднену уранову суміш в броні.

Збіднений уран - це побічний продукт ядерної промисловості. В США він входить в сферу компетенції Міненергетики, а отже підпадає під дію рішення міністерства, яке забороняє експорт таких матеріалів. Не всі погоджуються з тим, що така заборона необхідна. Ще в 1986 році Рахункова палата США ставила під сумнів рішення.

«Міністерство енергетики повинне розробити більш об’єктивні критерії, які забезпечать гнучкість, водночас краще відповідаючи встановленим цілям ядерного нерозповсюдження», - йшлося в оцінках американської Рахункової палати.


Лесь Димань, ZN.ua





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