Forbes: Росія нізащо не поховає зернову угоду з однієї причини

Домовленості про експорт зерна корисні для Києва, але вигода Москви набагато більша, інформує ZN.ua.

Forbes: Росія нізащо не поховає зернову угоду з однієї причини

І Росії, і Україні потрібно зберегти експорт зерна. Але російські об’єми виробництва і експорту затьмарюють українські, що робить Москву найбільшим бенефіціаром продовження зернової угоди.

Про це пише Forbes, нагадуючи, що навколо останнього продовження дії домовленостей між Україною, Туреччиною, ООН і Росією було дуже багато шуму. Однак, правда в тому, що немає причин боятися, чи буде зерно й надалі надходити з Чорного моря на міжнародні ринки. Буде!

«Росія не зацікавлена в підриві потоку зерна (за виключенням українського), тому що вона - головний бенефіціар вільного потоку товарів через Чорне море. В України немає вибору, окрім як підтримувати угоду. У неї немає життєздатного варіанту, окрім як погодитися на угоду про транспортування зерна через море не залежно від умов. Туреччина постає у вигідному політичному світлі, дозволяючи зерну проходити через протоки. Вона отримує мита і отримує вигоду від економічної і політичної позиції, допомігши «домовитися» про угоду. Всі у виграші. Але Росія - найбільший переможець», - пояснює видання.


Лесь Димань, ZN.ua





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