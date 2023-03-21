Forbes: Росія нізащо не поховає зернову угоду з однієї причини
Домовленості про експорт зерна корисні для Києва, але вигода Москви набагато більша, інформує
І Росії, і Україні потрібно зберегти експорт зерна. Але російські об’єми виробництва і експорту затьмарюють українські, що робить Москву найбільшим бенефіціаром продовження зернової угоди.
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«Росія не зацікавлена в підриві потоку зерна (за виключенням українського), тому що вона - головний бенефіціар вільного потоку товарів через Чорне море. В України немає вибору, окрім як підтримувати угоду. У неї немає життєздатного варіанту, окрім як погодитися на угоду про транспортування зерна через море не залежно від умов. Туреччина постає у вигідному політичному світлі, дозволяючи зерну проходити через протоки. Вона отримує мита і отримує вигоду від економічної і політичної позиції, допомігши «домовитися» про угоду. Всі у виграші. Але Росія - найбільший переможець», - пояснює видання.