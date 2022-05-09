Войска РФ возобновили штурм "Азовстали" после выезда колонны ООН, - Андрющенко

После выхода колонны ООН роSSийские войска возобновили штурм "Азовстали": предприняли попытку прорыва через мост, который использовался при эвакуации гражданских.

Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Ожидаемо, после выезда колонны ООН за пределы Донецкой области, оккупанты начали штурм "Азовстали". В частности, предприняли попытку прорыва через мост, который был воротами эвакуации. Неудачно", - написал он. Советник мэра Мариуполя добавил, что сложно понять, как бойцам "Азова" удается отражать многочисленные атаки врага.

"Искренне надеюсь, что удастся спасти всех защитников. Мы все в безвозмездном долге перед ними", – подчеркнул Андрющенко.

Напомним, 173 человека эвакуировали вчера из металлургического комбината "Азовсталь" и других общин близ Мариуполя.

7 мая вице-премьер – министерша реинтеграции Ирина Верещук сообщила об эвакуации с завода всех женщин, детей и пожилых людей.