Гендиректор «Укроборонпрома» отказался уходить в отставку
Генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Роман Романов заявил, что не собирается уходить в отставку.
Об этом он сообщил корреспонденту
Так, Романов опроверг информацию СМИ о своей отставке. Он заверил, что продолжит выполнять свои обязанности главы «Укроборонпром».
Напомним, что премьер-министр Владимир Гройсман предложил уволить Романова.
Позже украинские СМИ сообщили об отставке Романова еще задолго до критики Гройсмана.
Отметим, что Романов был назначен генеральним директором «Укроборонпрома» 4 июля указом президента Петра Порошенко. До этого долгое время он был депутатом Херсонского горсовета. На президентских выборах возглавлял избирательный штаб Петра Порошенко на Херсонщине.
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Политика
28.12.2017 15:38