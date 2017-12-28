Гендиректор «Укроборонпрома» отказался уходить в отставку

Гендиректор «Укроборонпрома» отказался уходить в отставку

Генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Роман Романов заявил, что не собирается уходить в отставку.

Об этом он сообщил корреспонденту liga.net.

Так, Романов опроверг информацию СМИ о своей отставке. Он заверил, что продолжит выполнять свои обязанности главы «Укроборонпром».

Напомним, что премьер-министр Владимир Гройсман предложил уволить Романова.

Позже украинские СМИ сообщили об отставке Романова еще задолго до критики Гройсмана.

Отметим, что Романов был назначен генеральним директором «Укроборонпрома» 4 июля указом президента Петра Порошенко. До этого долгое время он был депутатом Херсонского горсовета. На президентских выборах возглавлял избирательный штаб Петра Порошенко на Херсонщине.




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