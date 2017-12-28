В США тестируют прототипы стены на границе с Мексикой

Высота фрагментов составляет около 9 метров.

В США тестируют прототипы стены на границе с Мексикой
Оградительная стена на границе США и Мескики
Фото: www.alternet.org

В американском городе Сан-Диего, штат Калифорния, в среду, 27 декабря, представили восемь прототипов стены на границе с Мексикой, которая была одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа.

Об этом сообщает Sky News.

В настоящее время должностные лица пограничной службы США проверяют макеты заграждений, которые предложили восемь разных строительных компаний. Высота фрагментов составляет около 9 метров.

"Это сигнал международному сообществу, что мы прекрасная страна, самая могущественная в мире, и тем, кто хочет попасть в США, мы настоятельно рекомендуем использовать законные методы", - заявил глава местной пограничной службы Марио Вильяреал.

Однако противники возведения стены говорят, что большинство американцев выступают против ее строительства.

"Мы знаем, что большинство населения Соединенных Штатов против возведения стены на границе с Мексикой. Для этого нет денег, это просто делается для шоу", - сказал председатель неправительственной организации "Пограничные Ангелы", которая специализируется на правах мигрантов, Энрике Моронес.

Официальные лица США заявляют о том, что строительство барьера между США и Мексикой возле Сан-Диего привело к снижению числа попыток незаконного пересечения границы.

Как отмечается, количество нелегальных иммигрантов, прибывающих из Мексики в США, за последние 30 лет сократилось с 628 тыс. человек в 1986 году до 31 тыс. человек в 2016 году.

Напомним, что в октябре Комитет Палаты представителей США утвердил $10 млрд на стену с Мексикой.




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