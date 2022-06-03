ВСУ под Харьковом прижали врага к границе: сводка Генштаба ВСУ на 3 июня

Идет 100-ый день противостояния украинского народа роSSийскому вторжению. Противник частично достиг успеха в ходе боев за Северодонецк, а также вел наступление в районе Лисичанска, Бахмута и Соледара.

Об этом речь идет в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 3 июня.

На Северском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено. В целях уточнения расположения позиций наших войск враг вел разведку с применением БПЛА в отдельных районах Сумской и Черниговской областей, информирует Апостроф .

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено, однако сохраняется опасность нанесения ракетных ударов с территории Беларуси.

На Слобожанском направлении противник основные усилия сосредотачивает на сдерживании продвижения наших войск в направлении Государственной границы. Продолжал огненное влияние на подразделения Сил обороны с применением авиации, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

На Харьковском направлении роSSийские оккупанты продолжают ведение обороны, разрушают гражданские объекты в городе Харькове. Нанесли авиационный удар вертолетами Ми-8 по позициям наших войск в районах населенных пунктов Слатино и Дементиевка.

На Славянском направлении враг готовился к возобновлению наступления, сосредоточил группировку численностью до двадцати батальонных тактических групп. С целью улучшения тактического положения пытался вести наступление в направлениях на населенные пункты Барвенково и Святогорск, успеха не имел.

На Донецком направлении противник сосредоточивал основные усилия в районе города Северодонецк. Под прикрытием огня артиллерии вел штурмовые действия в жилых районах восточной части города. Имеет частичный успех, активные боевые действия продолжаются. Враг вел наступление в направлениях населенных пунктов Бахмут, Соледар и Лисичанск. Успеха нет, отошел на ранее занятые позиции.

На Лиманском направлении рашисты применили реактивную и ствольную артиллерию в районах населенных пунктов Щурово и Брусовка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не вел, но были зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Пески, Николаевка, Полтавка и Покровское.

На Южнобужском направлении противник ведет оборону, на отдельных направлениях пытается вернуть утраченные позиции. Оккупанты также вели огонь из артиллерии и активно проводили воздушную разведку.