"Мы готовимся": в Финляндии принимают срочные меры на границе с россией, подробности
Финское правительство планирует внести изменения в законодательство, которые позволят строить заграждения в «критических зонах» на восточной границе страны с роSSийской федерацией.
Отмечается, что 9 июня финское правительство внесло несколько предложений по поправкам в законодательство страны о пограничном контроле, которые должны как можно быстрее вступить в силу.
Как говорится в прессрелизе Министерства, предложенные изменения помогут Финляндии «подготовиться к влиянию разного рода гибридных действий, которые могут, в частности, включать миграцию».
Предлагается на законодательном уровне сделать возможным прием заявлений о предоставлении убежища лишь в отдельных пунктах въезда.
Таким образом Финляндия спешит усилить безопасность границ, поскольку опасается, что россия может попытаться оказать давление на страну, посылая искателей убежища к ее границам, как это было в прошлом году с мигрантами на польской границе.
"Также новые изменения позволят строить заграждения, новые дороги, чтобы облегчить патрулирование границы с финской стороны. "Ситуация на границе пока спокойная, но мы готовимся к возможным инцидентам", – отметила министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен.