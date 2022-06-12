Беларусь на границе с Украиной усиливает радиоэлектронную разведку

У границ с Украиной Беларусь разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы, информирует Генштаб ВСУ в Facebook.

"В приграничных районах Республики Беларусь проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертыванию дополнительных средств радиоэлектронной борьбы", - сообщают военные.

На Волынском и Полесском направлениях РоSSия с территории Беларуси активных действий не проводила.

Вооруженные силы Беларуси 7 июня начали массовые занятия по боевой готовности, основная цель которых – "переход из мирного на военное время".

Занятия проводятся среди срочников после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки. С 22 июня по 1 июля в Гомельской области намечено проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами.