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Минсоцполитики предлагает выплатить освобожденным пленным по 100 тыс. грн Украинские военные освобождены из плена. Фото: president.gov.ua Министерство социальной политики Украины предлагает выплатить освобожденным из плена украинцам по 100 тысяч гривен денежной помощи. Об этом на пресс-конференции сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева. «Всем освобожденным будет оказана материальная помощь. Наше предложение – 100 тысяч гривен», – заявил Рева, сообщает УНН . Напомним, вчера состоялся обмен пленными: 74 украинцы вернулись домой.

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