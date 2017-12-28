Минсоцполитики предлагает выплатить освобожденным пленным по 100 тыс. грн

Украинские военные освобождены из плена. Фото: president.gov.ua
Украинские военные освобождены из плена. Фото: president.gov.ua

Министерство социальной политики Украины предлагает выплатить освобожденным из плена украинцам по 100 тысяч гривен денежной помощи.

Об этом на пресс-конференции сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«Всем освобожденным будет оказана материальная помощь. Наше предложение – 100 тысяч гривен», – заявил Рева, сообщает УНН.

Напомним, вчера состоялся обмен пленными: 74 украинцы вернулись домой.


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