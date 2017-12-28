Варшава поддерживает евроатлантические стремления Украины, - премьер Польши
Моравецкий и Гройсман подтвердили важность углубления двустороннего сотрудничества.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заверил, что Варшава намерена продолжать поддерживать евроатлантические стремления Украины.
Об этом сообщает PAP.
По словам пресс-секретаря польского правительства, во время телефонного разговора премьер-министр Украины поздравил Моравецкого с вступлением в должность главы правительства, а также пригласил его посетить Украину.
Сообщается, что премьер-министры подтвердили важность углубления двустороннего сотрудничества в сферах экономики, безопасности, культуры и местного самоуправления.
"Премьер-министр (Польши - ред.) подтвердил, что Польша поддерживает евроатлантические стремления Украины и намерена продолжать поддержку в этой сфере", - сказала пресс-секретарь польского правительства Йоанна Копциньска.
Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна, которая с 1 января заменит Украину в Совете безопасности ООН, поддержит инициативу о введении миротворцев на Донбасс.
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