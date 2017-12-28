Варшава поддерживает евроатлантические стремления Украины, - премьер Польши

Моравецкий и Гройсман подтвердили важность углубления двустороннего сотрудничества.

Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заверил, что Варшава намерена продолжать поддерживать евроатлантические стремления Украины.

Об этом сообщает PAP.

По словам пресс-секретаря польского правительства, во время телефонного разговора премьер-министр Украины поздравил Моравецкого с вступлением в должность главы правительства, а также пригласил его посетить Украину.

Сообщается, что премьер-министры подтвердили важность углубления двустороннего сотрудничества в сферах экономики, безопасности, культуры и местного самоуправления.

"Премьер-министр (Польши - ред.) подтвердил, что Польша поддерживает евроатлантические стремления Украины и намерена продолжать поддержку в этой сфере", - сказала пресс-секретарь польского правительства Йоанна Копциньска.