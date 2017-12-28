В конфликте Луценко с Довгим должна быть поставлена точка, - нардеп Саврасов

"Решение САП стало хорошей новостью".

Максим Саврасов Фото: solydarnist.org

Закрытие уголовного производства в отношении Олеся Довгого должно поставить точку в конфликте между депутатом Верховной Рады Украины и генеральным прокурором Юрием Луценко. Такое мнение высказал руководитель секретариата партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (БПП) Максим Саврасов, сообщает интернет-издание Gazeta.ua, передают Українські Новини.

По его словам, закрытие дела со стороны Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) по причине отсутствия состава преступления дает возможность Юрию Луценко и Олесю Довгому завершить выяснение отношений и направить свои усилия на благо украинского общества.

"Я очень надеюсь, что решение САП окажется соломоновым и поставит точку в никому не нужном противостоянии. Я буду прикладывать усилия, чтобы Юрий Витальевич и Олесь Станиславович, как два сильных соперника вместо борьбы направили свои усилия на построение чего-то нового, а не на выяснение старого", - отметил один из руководителей БПП.

Саврасов подчеркнул, что ему тяжело наблюдать за противостоянием Луценко и Довгого, которые не могут простить друг другу старые обиды.

"Для меня, наверное, было сложнее всех наблюдать за этой ситуацией, поскольку с одной стороны мое рабочее место в сессионном зале находится рядом с супругой генпрокурора Ириной Луценко, я работаю вместе с Юрием Витальевичем Луценко и глубоко его уважаю. А с другой стороны я был свидетелем вопиющей несправедливости в отношении Олеся Довгого, которая не позволяла мне принять другое решение, кроме как выразить свой протест и проголосовать против снятия с него депутатской неприкосновенности. Решение САП стало для меня хорошей новостью", - отметил он.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыли уголовное производство в отношении Олеся Довгого. В САП отметили, что не нашли состава преступления в действиях Довгого на посту бывшего секретаря Киевского городского совета в 2007 году при решении земельных вопросов.

Как сообщалось, в июле 2017 года Верховная Рада по ходатайству Генпрокуратуры лишила Довгого депутатской неприкосновенности. Во время заседания политик попросил коллег поддержать ходатайство Генпрокуратуры, чтобы он мог доказать свою невиновность в суде.

Выдвинутые Довгому обвинения эксперты называли бесперспективными, поскольку ему вменялась в вину ответственность за коллективное решение по земельным вопросам, которое принималось большинством депутатов Киевсовета.