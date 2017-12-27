Полторак надеется на освобождение всех заложников в 2018
Министр пожелал родным и близким украинских пленных жизненной стойкости, надежды и веры в победу.
Министр обороны Украины Степан Полторак приветствовал обмен заложниками, который состоялся сегодня между украинской стороной и поддерживаемыми Россией боевиками, и выразил надежду на возвращение домой всех заложников в предстоящем году.
"Сегодня домой вернулись украинские воины, которые длительное время находились в плену боевиков. Страна приветствует своих сыновей, на долю которых выпали тяжелые испытания! Искренне надеюсь, что в 2018 году будут освобождены все заложники и они вернутся к своим родным и товарищам", - написал он в фейсбуке в среду вечером.
Министр заверил, что о каждом из них Украина помнит и верит в скорое освобождение. Полторак пожелал всем родным и близким украинских пленных жизненной стойкости, надежды и веры в победу.
По данным прокуратуры, окончательные цифры сегодняшнего обмена по формуле "74 на 306" - 73 на 233.
Напомним, Президент Петр Порошенко поручил правительству предоставить материальную помощь освобожденным и их семьям для облегчения их адаптации.
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