Полторак надеется на освобождение всех заложников в 2018

Министр пожелал родным и близким украинских пленных жизненной стойкости, надежды и веры в победу.

Полторак надеется на освобождение всех заложников в 2018
Фото: Макс Левин

Министр обороны Украины Степан Полторак приветствовал обмен заложниками, который состоялся сегодня между украинской стороной и поддерживаемыми Россией боевиками, и выразил надежду на возвращение домой всех заложников в предстоящем году.

"Сегодня домой вернулись украинские воины, которые длительное время находились в плену боевиков. Страна приветствует своих сыновей, на долю которых выпали тяжелые испытания! Искренне надеюсь, что в 2018 году будут освобождены все заложники и они вернутся к своим родным и товарищам", - написал он в фейсбуке в среду вечером.

Министр заверил, что о каждом из них Украина помнит и верит в скорое освобождение. Полторак пожелал всем родным и близким украинских пленных жизненной стойкости, надежды и веры в победу.

По данным прокуратуры, окончательные цифры сегодняшнего обмена по формуле "74 на 306" - 73 на 233.

Напомним, Президент Петр Порошенко поручил правительству предоставить материальную помощь освобожденным и их семьям для облегчения их адаптации.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР""Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР"
Украинцам станет намного проще получить карту полякаУкраинцам станет намного проще получить карту поляка
Посол Франции: Киев поставил под угрозу безвизПосол Франции: Киев поставил под угрозу безвиз
Противостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную техникуПротивостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную технику
Лучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехатьЛучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехать
Блок рекламы


Похожие новости
Освобождение заложников вдохновляет на продолжение нашей работы, - КучмаОсвобождение заложников вдохновляет на продолжение нашей работы, - Кучма
Полторак рассказал о скором строительстве завода боеприпасов для ВСУПолторак рассказал о скором строительстве завода боеприпасов для ВСУ
Порошенко провел встречу с родными украинских заложниковПорошенко провел встречу с родными украинских заложников
Кабмин определил печатные СМИ для публикации вызовов в суд в 2018 годуКабмин определил печатные СМИ для публикации вызовов в суд в 2018 году
В 2018 году начнется строительство завода по производству боеприпасов, – Степан ПолторакВ 2018 году начнется строительство завода по производству боеприпасов, – Степан Полторак
Глава МИД Германии посетит Донбасс в начале 2018Глава МИД Германии посетит Донбасс в начале 2018
Сюмар: выборы уже стартовали и станут более ощутимыми в 2018 годуСюмар: выборы уже стартовали и станут более ощутимыми в 2018 году
Полторак поблагодарил президента за принятие госбюджета-2018Полторак поблагодарил президента за принятие госбюджета-2018
Евросоюз продлил санкции против РоSSии до августа 2018 годаЕвросоюз продлил санкции против РоSSии до августа 2018 года
Глава ГБР: Основной состав сформируют до конца 2018 года, сейчас в штате – 3 человекаГлава ГБР: Основной состав сформируют до конца 2018 года, сейчас в штате – 3 человека
Последние новости
Подгружаем последние новости