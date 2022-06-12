Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС – победа для всех, Европе нужно преодолеть свой страх — Кулеба

Глава МИД считает, что Украина имеет все шансы получить положительное решение от Евросовета уже через две недели, информирует ZN.ua.

Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС – победа для всех, Европе нужно преодолеть свой страх — Кулеба
© МИД Украины

Статус кандидата на вступление в Евросоюз для Украины принесет пользу всем сторонам. Но для того чтобы принять решающее решение, Европа должна преодолеть свой страх и отказаться от стереотипов, которые навязывала РоSSия десятилетиями. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

По мнению дипломата, июньский саммит ЕС, на котором будет рассмотрен вопрос Украины, может стать историческим. Кулеба считает, что у него есть все шансы, чтобы положить конец длительной «политике неопределенности» Европы по отношению к Украине.

«Мы на финишной прямой к саммиту ЕС, на котором решится судьба статуса кандидата для Украины. Почему этот статус так важен? Он юридически укрепит Украину в проекте европейской интеграции. Это жирная точка после десятилетий европейской политики стратегической неопределенности по отношению к Украине. Неопределенности, которая перестала быть конструктивной. Это разрушение многолетнего роSSийского нарратива о том, что "Украину в ЕС не ждут", - написал министр в Facebook.


Александр Кричковский, ZN.ua





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