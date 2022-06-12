Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС – победа для всех, Европе нужно преодолеть свой страх — Кулеба
Глава МИД считает, что Украина имеет все шансы получить положительное решение от Евросовета уже через две недели, информирует
Статус кандидата на вступление в Евросоюз для Украины принесет пользу всем сторонам. Но для того чтобы принять решающее решение, Европа должна преодолеть свой страх и отказаться от стереотипов, которые навязывала РоSSия десятилетиями. Об этом
По мнению дипломата, июньский саммит ЕС, на котором будет рассмотрен вопрос Украины, может стать историческим. Кулеба считает, что у него есть все шансы, чтобы положить конец длительной «политике неопределенности» Европы по отношению к Украине.
«Мы на финишной прямой к саммиту ЕС, на котором решится судьба статуса кандидата для Украины. Почему этот статус так важен? Он юридически укрепит Украину в проекте европейской интеграции. Это жирная точка после десятилетий европейской политики стратегической неопределенности по отношению к Украине. Неопределенности, которая перестала быть конструктивной. Это разрушение многолетнего роSSийского нарратива о том, что "Украину в ЕС не ждут", - написал министр в Facebook.