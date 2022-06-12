Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС – победа для всех, Европе нужно преодолеть свой страх — Кулеба

Статус кандидата на вступление в Евросоюз для Украины принесет пользу всем сторонам. Но для того чтобы принять решающее решение, Европа должна преодолеть свой страх и отказаться от стереотипов, которые навязывала РоSSия десятилетиями. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

По мнению дипломата, июньский саммит ЕС , на котором будет рассмотрен вопрос Украины, может стать историческим. Кулеба считает, что у него есть все шансы, чтобы положить конец длительной «политике неопределенности» Европы по отношению к Украине.