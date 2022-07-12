Гаазький трибунал розгляне справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці в 2018 році

Міжнародний арбітражний трибунал у Гаазі прийняв до розгляду справу про захоплення російськими прикордонниками двох українських військових суден разом з екіпажем у Керченській протоці у 2018 році. Суд відхилив заперечення Росії і таки підтвердив, що ця справа підпадає під його юрисдикцію. Рішення, яке було прийняте ще 27 червня, 11 липня опублікували на сайті Гаазького трибуналу.

Україна звернулась із позовом до суду у Гаазі, проте Росія оскаржила його юрисдикцію. Відтак суд вирішив, що «провадження по суті цим поновлюється, і що Російська Федерація повинна подати контрмеморандум не пізніше шести місяців з дати цього рішення».

Тож тепер трибунал розглядатиме справу по суті і Росія повинна буде пояснити свої дії в акваторії Азовського моря у листопаді 2018 року, інформує ZN.ua .

Нагадаємо, тоді три кораблі ВМС України – малі броньовані катери «Бердянськ» та «Нікополь» і буксир «Яни Капу» – вирушили у місію з метою навігації з українського порту Одеса через Керченську протоку. Проте при заході в протоку вони зустрілися із прикордонними суднами РФ , які спочатку за надуманими причинами не пропустили їх через протоку, а потім не відпустили назад і зрештою взяли їх на таран та захопили разом з екіпажем. Поранення отримали кілька українських моряків, в полон потрапили 24 українських військовослужбовців.

Через пів року Міжнародний трибунал ООН з морського права виніс рішення, яким зобов'язав Росію звільнити українські кораблі і полонених українських моряків. Проте це рішення Росія проігнорувала.