Оккупант рассказал, что уже не надеется выбраться из Украины живым — перехват ГУР

РоSSийский захватчик рассказал матери, что уже не мечтает вырваться живым из Украины. Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало новый перехваченный разговор.

«В бой отправляют. 20 человек. Там нет разницы – первый-второй. Мы поедем туда на смерть. Там стоит батальон, а у нас 20 человек. Мы уже все смирились: если туда поедем, оттуда не выйдем», - жалуется оккупант.

По его словам, военному руководству РФ нет смысла выводить войска из Украины, ведь тогда всплывет все, что они здесь делали.

«1000 человек или 30. Им просто не смысла нас оттуда выводить. И подполковник наш. Потому что все всплывет, что они делали здесь. Как они здесь делали, куда они стреляли? Всех давно уже продали. И дорогу продали. Я просто думаю собраться и уйти. Просто тупо пойти по лесам. В тайге не найдут», – рассказывает захватчик.