Китай не позволит Австралии строить атомные подлодки без консенсуса всех членов МАГАТЭ - МИД КНР

Создание атомных подводных лодок для Канберры в рамках партнерства США , Великобритании и Австралии (альянс AUKUS) не должно начаться без одобрения всех членов МАГАТЭ, поскольку речь идет о риске нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия, заявили во вторник в МИД КНР .

" США , Британии и Австралии следует действительно исполнять свои обязательства в отношении нераспространения ядерного оружия вместо того, чтобы вредить диалогу между правительствами разных стран. Пока консенсуса среди всех участников МАГАТЭ не будет, этот проект сотрудничества по ядерным подводным лодкам стартовать не должен", - цитирует South China Morning Post (SCMP) слова представителя МИД Чжао Лицзяня.