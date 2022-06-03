Байден надеется, что война РФ против Украины будет урегулирована путем переговоров

Пока этого не произошло, США продолжат поддерживать украинцев, информирует ZN.ua.

Байден надеется, что война РФ против Украины будет урегулирована путем переговоров
© denissullivan.wordpress.com

Президент США Джо Байден высказал уверенность в том, что война РФ против Украины будет урегулирована путем переговоров, передает "Интерфакс".

"Мне кажется, что в какой-то момент должно будет произойти урегулирование путем переговоров. Я не знаю, что это повлечет за собой, не думаю, что кто-то знает, но мы продолжим помогать украинцам, чтобы они могли защитить себя", - сказал он.

Байден также добавил, что "ничего по вопросу Украины не будет решаться без ведома самой Украины" и США не собираются указывать украинцам, "что они должны и не должны делать".


Елизавета Чижик, ZN.ua





Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась
Казахстан ввел запрет для Росии и Беларуси: "Будут задерживать"Казахстан ввел запрет для Росии и Беларуси: "Будут задерживать"
В США уточнили решение о снабжении Украины РСЗОВ США уточнили решение о снабжении Украины РСЗО
Блок рекламы


Похожие новости
Байден хвалит Саудовскую Аравию за увеличение добычи нефтиБайден хвалит Саудовскую Аравию за увеличение добычи нефти
Арахамия рассказал, когда Украина инициирует новый раунд переговоров с РФАрахамия рассказал, когда Украина инициирует новый раунд переговоров с РФ
"Это их территория": Байден заговорил о возобновлении переговоров между Украиной и рф"Это их территория": Байден заговорил о возобновлении переговоров между Украиной и рф
ЕС не будет признавать роSSийские паспорта, выданные жителям оккупированных Херсонсокой области и ЗапорожьяЕС не будет признавать роSSийские паспорта, выданные жителям оккупированных Херсонсокой области и Запорожья
Фукуяма указал на главную цель восстановления Украины после войныФукуяма указал на главную цель восстановления Украины после войны
Меркель назвала варварской войну РоSSии против УкраиныМеркель назвала варварской войну РоSSии против Украины
Литовский Bayraktar для ВСУ будет готов к началу июляЛитовский Bayraktar для ВСУ будет готов к началу июля
«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС
WP: Путин ищет способы усилить экономическое давление на Запад, чтобы остановить поддержку УкраиныWP: Путин ищет способы усилить экономическое давление на Запад, чтобы остановить поддержку Украины
РФ набирает наемников для ДРГ – Минобороны УкраиныРФ набирает наемников для ДРГ – Минобороны Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости