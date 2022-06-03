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2022-06-03
Байден надеется, что война РФ против Украины будет урегулирована путем переговоров
Пока этого не произошло, США продолжат поддерживать украинцев, информирует
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Президент США Джо Байден высказал уверенность в том, что война РФ против Украины будет урегулирована путем переговоров,
"Мне кажется, что в какой-то момент должно будет произойти урегулирование путем переговоров. Я не знаю, что это повлечет за собой, не думаю, что кто-то знает, но мы продолжим помогать украинцам, чтобы они могли защитить себя", - сказал он.
Байден также добавил, что "ничего по вопросу Украины не будет решаться без ведома самой Украины" и США не собираются указывать украинцам, "что они должны и не должны делать".
Елизавета Чижик, ZN.ua