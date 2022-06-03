Байден надеется, что война РФ против Украины будет урегулирована путем переговоров

Президент США Джо Байден высказал уверенность в том, что война РФ против Украины будет урегулирована путем переговоров, передает "Интерфакс".

"Мне кажется, что в какой-то момент должно будет произойти урегулирование путем переговоров. Я не знаю, что это повлечет за собой, не думаю, что кто-то знает, но мы продолжим помогать украинцам, чтобы они могли защитить себя", - сказал он.