Тиллерсон призвал РоSSию вернуть наблюдателей в СЦКК

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора в понедельник попросил роSSийского министра иностранных дел Сергея Лаврова, чтобы РоSSия вернула своих наблюдателей в СЦКК в Донбассе.

Об этом говорится в сообщении госдепа по итогам этого разговора.

"Подчеркивая озабоченность США растущим насилием на востоке Украины, госсекретарь попросил РоSSию вернуть своих представителей в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) и снизить уровень насилия", — говорился в сообщении.

В середине декабря МИД РоSSии сообщил, что роSSийская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Позднее пресс-секретарь президента РоSSии Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают возвращение роSSийских офицеров в СЦКК, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и даст им возможность и условия для выполнения своей функции.

Возвращения роSSийских офицеров в СЦКК уже требовали лидеры стран "нормандской четверки" — Германии и Франции.