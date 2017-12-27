Тиллерсон призвал РоSSию вернуть наблюдателей в СЦКК
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора в понедельник попросил роSSийского министра иностранных дел Сергея Лаврова, чтобы РоSSия вернула своих наблюдателей в СЦКК в Донбассе.
Об этом говорится в сообщении госдепа по итогам этого разговора.
"Подчеркивая озабоченность США растущим насилием на востоке Украины, госсекретарь попросил РоSSию вернуть своих представителей в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) и снизить уровень насилия", — говорился в сообщении.
В середине декабря МИД РоSSии сообщил, что роSSийская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Позднее пресс-секретарь президента РоSSии Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают возвращение роSSийских офицеров в СЦКК, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и даст им возможность и условия для выполнения своей функции.
Возвращения роSSийских офицеров в СЦКК уже требовали лидеры стран "нормандской четверки" — Германии и Франции.
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Политика
27.12.2017 17:34