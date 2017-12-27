Израиль хочет построить железнодорожную станцию вблизи Стены плача и посвятить ее Трампу

Министр транспорта Израиля Исраэль Кац одобрил проект строительства железнодорожной станции в нескольких десятках метров от Стены плача в Еврейском квартале Иерусалима.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на газету «Едиот Ахронот».

Новую станцию решили назвать именем президента США Дональда Трампа, который ранее объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и перенос туда американское посольство.

Станция вблизи Стены плача должна стать частью новой линии скоростного поезда из Тель-Авива в Иерусалим. Проект, который позволит добраться поездом из одного города в другой всего за 28 минут, будет стоить около 2,5 миллиарда шекелей.

Напомним, решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и перенос туда американского посольства вызвало волну возмущения в арабском мире. Палестинские власти даже пригрозили началом новой интифады – вооруженного противостояния с Израилем.


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