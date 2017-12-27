Найем: Антикоррупционный суд фактически заработает только после выборов 2019 г.

Появился текст законопроекта об Антикоррупционном суде. В документе три важных проблемы – роль международников в отборе судей, сроках начала работы суда и подсудность дел.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Мустафа Найем.

«Из положительного – хорошо, что смогли за год подготовить. Еще один позитив – в разработке документа принимали участие европейские эксперты совместно с Георгием Вашадзе. На этом все. Потому что судя по тексту, разработчики оказались такими же хорошими теоретиками, которые плохо представляют наши реалии и практику применения, как юристы АП – прекрасными практиками, которую прекрасно ориентируются в отечественных реалиях», – отметил нардеп.

Также он перечислил наиболее проблемные, по его мнению, моменты этого законопроекта.

1. Процедура отбора судей. В то время, как Венецианская комиссия в своем решении четко указывала, что международным организациям и донорам должна быть отведена определяющая («crucial») роль при отборе специализированных судей, в предложенном президентом тексте международным организациям отведена совещательная роль («advisory»).

Согласно проекту, для отбора судей Антикоррупционного суда будет сформирован Общественный совет международных экспертов, в которую войдут кандидаты, предложенные международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами. Что важно, состав этого Совета будет определять Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС), а не Общественный совет добропорядочности, действие которого для Антикоррупционного суда отменено.

Совет международных экспертов будет выносить свое решение по каждому кандидату в судьи. Но если совет экспертов решит, что кандидат на должность судьи не соответствует критериям, то... ничего страшного. Это решение может быть отменено решением Высшей квалификационной комиссии судей, за которое проголосует 11 из 16 ее членов.

Разница между правом совещательного голоса и решающим голосом примерно такая же, как между вежливым «не заставляйте нас, пожалуйста» и выстрелом в ногу.

2. Сроки создания суда. Суд может формироваться в течение года с момента подписания законопроекта. Чтобы он стал полномочным, нужно, чтобы были выбраны минимум 2/3 судей от его состава. Напомню, закон об Антикоррупционном суде мы ждали год. Если его принятие будет таким же неспешным, у нас есть все шансы увидеть подпись президента уже в марте. А это означает, что фактически Антикоррупционный суд заработает только после президентских выборов 2019 года.

И что важно, требования к судье Высшего Антикоррупционного суда выставлены такие, что его очень ограничивают. Могу ошибаться, но в системе, где год не могли провести полиграф для руководства ГБР до сих пор не могут внедрить автоматическую систему проверки деклараций, набрать за год полный комплект судей Антикоррупционного суд с таким стажем (не менее пяти лет работы судьей, не менее семи лет научного стажа в сфере права, не менее семи лет адвокатского стажа) и квалификацией так же реально, как на производственной базе ЗАЗ вместо «Ланоса» начать выпускать искусственный интеллект.

3. Подсудность дел. Ну и под конец, даже когда мы наберем лучших судей без единого вето на решения международных органов, законопроект позволяет не спеша завалить суд делами не только от НАБУ и САП, но и от Нацполиции, СБУ и Налоговых органов. При этом закон прописан таким образом, что теоретически дела в отношении топ-чиновников, для которых и был задуман Антикоррупционный суд, могут рассматриваться не только этим судом.


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