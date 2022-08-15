На фронті загинув найкращий пілот Повітряних сил ЗСУ 2019 року

Іванофранківець Андрій Листопад захищав Україну з першого дня повномасштабної війни, а нещодавно удостоївся нагороди від президента Володимира Зеленського, інформує ZN.ua.

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув льотчик Повітряних сил ЗСУ Андрій Листопад. Про це ввечері у неділю, 14 серпня, у Facebook повідомив Фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради, у якому навчався майбутній військовий.

«В обороні Української держави загинув Антон Листопад – випускник Фізико-технічного ліцею, – сказано у повідомленні на сторінці ліцею. – З перших хвилин широкомасштабного вторгнення росіян капітан Антон Листопад – на захисті Свободи і Незалежності України».

Після закінчення ліцею у 2008 році Антон пішов навчатися на пілота – став військовим льотчиком найвищого класу. У 2019 році його визнали найкращим льотчиком Повітряних сил ЗСУ. Він брав участь у військовому параді у Києві з нагоди 30-річчя незалежності України.

За проявлену мужність, відвагу та професіоналізм нещодавно президент Володимир Зеленський кілька днів тому нагородив Антона орденом «За мужність» ІІІ ступеня.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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