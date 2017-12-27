"Были 2 танка, которыми можно было обстрелять, как в РоSSии Президент Ельцин в 1993 году".

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Украинские военные 27 февраля 2014 года были готовы расстрелять из танков здание Верховного Совета Крыма в рамках сопротивления роSSийской оккупации.

Об этом сообщил командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко во время допроса в Оболонском районном суде Киева , где слушается дело о государственной измене Виктора Януковича.

Воронченко в феврале 2014-го занимал должность заместителя командующего войск береговой охраны. Он заявил, что 27 февраля 2014 года предоставил руководству ВМС план по применению танков для освобождения здания Верховного Совета Крыма от захватчиков. "У меня были готовы 2 танка... которыми можно было обстрелять, как в РоSSии Президент Ельцин в 1993 году", - заявил он.

Воронченко также сообщил, что спецназ "Альфа" Службы безопасности Украины был готов к применению в операциях по разблокированию захваченных зданий в Крыму.

При этом он отметил, что операция по отражению роSSийской военной агрессии на полуострове могла быть успешной только 27 февраля 2014 года, потому что дальше соотношение украинских и роSSийских войск изменилось в пользу оккупантов. "27 февраля такого приказа не было. Приказ поступил после 8 марта", - заявил Воронченко.

Он также подчеркнул, что в письменной форме ни одного приказа о применении оружия не было получено в ходе аннексии Крыма.

Воронченко уверен, что именно Янукович должен был еще в начале роSSийской агрессии в Крыму отдать приказ о введении военного положения.

Напомним, что ранним утром 27 февраля 2014 года вооруженные автоматическим оружием люди, называющие себя самообороной, захватили правительство и парламент Крымской автономии и вывесили над зданиями роSSийские флаги.

К вечеру депутаты местного Верховного Совета под присмотром этих вооруженных людей объявили референдум о расширении прав автономии и поменяли правительство. Его возглавил руководитель партии "Русское единство" Сергей Аксенов.