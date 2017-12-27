Испания пообещала НАТО увеличить военные расходы на 80%

По самым оптимистичным прогнозам, Испания достигнет расходов в 2% ВВП в лучшем случае к 2028 году.

Испания пообещала НАТО увеличить военные расходы на 80%
Испания

Правительство Испании обязалось перед НАТО увеличить военные расходы более чем на 80% в течение ближайших семи лет - до €18 млрд.

Об этом говорится в письме премьер-министра Испании Мариано Рахоя в адрес генсека НАТО Йенса Столтенберга, передает El Pa?s.

Отмечается, что, несмотря на столь огромную сумму, оборонные расходы Испании все равно не достигнут расходов в размере 2% ВВП, которых требует Альянс, а составит около 1,5-1,6% в 2024 году.

По самым оптимистичным прогнозам, Испания достигнет расходов в 2% ВВП в лучшем случае к 2028 году.

В этом году, по данным НАТО, расходы Испании на оборону составили €10,7 млрд, тогда как годом ранее было €9 млрд (0,81% ВВП).

Эта цифра включает в себя не только оборонный бюджет (€7,635 млрд), но и, помимо прочих пунктов, операции за рубежом (€1 млрд), социальные выплаты и пенсии военным.

Чтобы увеличить военные расходы и приблизиться к цели НАТО, Минфин Испании предложил отнести к оборонительным расходам бюджет Национальной гвардии. Это позволит увеличить общий бюджет до €2,7 млрд и добавит 0,2% ВВП.

Напомним, лидеры НАТО обещали в 2014 году довести расходы на оборону к показателю в 2% ВВП в течение 10 лет.


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