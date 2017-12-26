Дело НАБУ с «Укроборонпромом» может вывести на высших должностных лиц государства – политолог

Дело НАБУ с «Укроборонпромом» может вывести и на высших должностных лиц государства, но нет гарантий, что это дело будет доведено до результата.

Такую точку зрения в комментарии корреспонденту ГолосUA высказал политолог, эксперт УИАМП Николай Спиридонов.

«Сейчас НАБУ расследует много различных дел, в том числе и те, которые связанны с «Укроборонпромом». И в принципе это дело может вывести и на высших должностных лиц государства, потому что там есть определенные контракты, которые чуть ли не к главе государства приводят. Соответственно это дело будет дополнительным рычагом давления, но с большой вероятностью тоже может развалиться, как и все остальные дела, потому что мы пока, к сожалению, не видели дела, которое НАБУ начало и расследовало бы. Мы обычно видим суды, громкий пиар-эффект, но собственно не видим дел, которые были бы расследованы», - отметил эксперт.

По мнению Н. Спиридонова, НАБУ остается, скорее всего, рычагом давления, но не органом, который может довести до конца проводимые дела, скорее всего это (дело – ред.) в суде все равно может развалиться.

Напомним, как пишет издание Foreign Policy, Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование вероятного случая отмывания денег чиновниками «Укроборонпрома».

Как отмечается в документах антикоррупционного бюро, расследование касалось двух чиновников входящей в состав концерна внешнеторговой компании «Укрспецэкспорт» и гражданина Индии, проживающего в Киеве .

По версии следствия, последний перевел около 6 млн долларов на счет зарегистрированной в ОАЭ компании Paramount General Trading. Сделка была оформлена в счет поставок запчастей, однако расследование показало, что заявленные комплектующие были поставлены со складов «Укроборонпрома», а не завезены из ОАЭ .

Бюро утверждает, что "банковские счета использовались чиновниками «Укрспецэкспорта» для осуществления коррупционных действий, связанных с отмыванием денег, полученных преступным путем".

Кроме того, в докладе указывается, что часть средств со счета эмиратской компании была позже переведена другим фирмам, в частности Aragon International Petroleum.

Собственником компании Aragon International Petroleum, согласно документу, является дочь одного из чиновников «Укрспецэкспорта».

Доклад антикоррупционного ведомства за 2017 год также содержит упоминание о сделке «Укроборонпрома» с минобороны Ирака на сумму в 39 миллионов долларов. Следователи считают, что некие чиновники концерна присвоили себе часть средств, полученных за контракт на поставки Багдаду самолетов Ан-32.