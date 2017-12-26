Из Национального архива Великобритании пропало более 1000 документов
Каждый из пропавших файлов состоит из десятков документов.
Из Национального архива Великобритании пропало более тысячи правительственных документов, касающихся наиболее противоречивых эпизодов истории ХХ века.
Об этом сообщает The Guardian.
"Тысячи правительственных документов, детализирующих некоторые наиболее спорные эпизоды в британской истории 20 века, пропали после того, как государственные служащие изъяли их из Национального архива страны", - говорится в сообщении.
Как отмечается, среди пропавших файлов есть документы, касающиеся войны за Фолклендские острова, проблем вокруг Северной Ирландии, а также противоречивое письмо Зиновьева, которое привело к падению первого правительства лейбористов в Британии.
Другие пропавшие документы касаются британской колониальной администрации в Палестине, тестирования вакцины от полиомиелита и территориальных споров Великобритании с Аргентиной.
Сообщается, что исчезло более тысячи файлов, каждый из которых состоит из десятков документов.
Напомним, в декабре 2016 года правительство Украины создало специальный архив для хранения документов КГБ.
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