На Херсонщині вже задокументовано 400 російських воєнних злочинів

Ситуація в регіоні досі загрозлива через міни.

На Херсонщині вже задокументовано 400 російських воєнних злочинів
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні у неділю, 13 листопада, про ситуацію на звільненній Херсонщині.

За його словами, ситуація в Херсонській області все ще дуже небезпечна через міни. Проводячи розмінування загинув один із саперів, ще четверо отримали поранення, інформує ZN.ua.

Президент зазначив, що триває затримання російських солдатів та найманців та знешкодження диверсантів.

"Слідчими вже задокоментовано більше 400 російських воєнних злочинів, виявляються тіла вбитих цивільних та військових. На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави, знайдемо і притягнемо до відповідальності кожного вбивцю, - наголосив Зеленський.

Він вказав, що стабілізація та відновлення правопорядку буде проведена у 226 населених пунктах Херсонщини.

"Ми повертаємо звязок, інтернет, телебачення. Ми робимо все, щоб якнайшвидше відновити нормальні технічні можливості постачання електрики та води. Повернемо транспортне сполучення та пошту. Повернемо швидку допомогу і нормальну медицину. Вже починається відновлення роботи органів влади, поліції, деяких приватних компаній. Наша присутність буде відчуватися. Буде відчуватися тим, що життя є", - наголосив президент.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Росія будує лінію укріплення навколо Маріуполя, а також біля Херсона та Запоріжжя — британська розвідкаРосія будує лінію укріплення навколо Маріуполя, а також біля Херсона та Запоріжжя — британська розвідка
Британська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школиБританська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школи
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Під час візиту до України литовські парламентарі відвідали декілька міст Київської областіПід час візиту до України литовські парламентарі відвідали декілька міст Київської області
Блок рекламы


Похожие новости
У СБУ розповіли про стабілізаційні заходи на ХерсонщиніУ СБУ розповіли про стабілізаційні заходи на Херсонщині
Перемога ЗСУ на Херсонщині стала можлива завдяки «інноваційному використанню» HIMARS – ISWПеремога ЗСУ на Херсонщині стала можлива завдяки «інноваційному використанню» HIMARS – ISW
Як виглядають зруйновані мости та переправи окупантів на Херсонщині: фото з космосуЯк виглядають зруйновані мости та переправи окупантів на Херсонщині: фото з космосу
"Боже, синочки": як зустрічали ЗСУ на Херсонщині, відео"Боже, синочки": як зустрічали ЗСУ на Херсонщині, відео
Російських "відмовників" у підвалах під Зайцевим "переконують повернутися на фронт"Російських "відмовників" у підвалах під Зайцевим "переконують повернутися на фронт"
На відбудову Маріуполя мають виділити 14,5 мільярда доларів із заарештованих російських активів – БойченкоНа відбудову Маріуполя мають виділити 14,5 мільярда доларів із заарештованих російських активів – Бойченко
Хоча б затримка контрнаступу ЗСУ, а не зупинка: ISW про ще одну причину відступу росіян на ХерсонщиніХоча б затримка контрнаступу ЗСУ, а не зупинка: ISW про ще одну причину відступу росіян на Херсонщині
Правоохоронці ідентифікували майже 170 тисяч російських окупантівПравоохоронці ідентифікували майже 170 тисяч російських окупантів
Окупанти вивезли близько 100 дітей з інвалідністю з будинку-інтернату на Херсонщині в Росію – ГенштабОкупанти вивезли близько 100 дітей з інвалідністю з будинку-інтернату на Херсонщині в Росію – Генштаб
На російських «чмобіків» у Білорусі навалилися кишкові та застудні захворюванняНа російських «чмобіків» у Білорусі навалилися кишкові та застудні захворювання
Последние новости
Подгружаем последние новости