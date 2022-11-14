На Херсонщині вже задокументовано 400 російських воєнних злочинів

Президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні у неділю, 13 листопада, про ситуацію на звільненній Херсонщині.

За його словами, ситуація в Херсонській області все ще дуже небезпечна через міни. Проводячи розмінування загинув один із саперів, ще четверо отримали поранення, інформує ZN.ua .

Президент зазначив, що триває затримання російських солдатів та найманців та знешкодження диверсантів.

"Слідчими вже задокоментовано більше 400 російських воєнних злочинів, виявляються тіла вбитих цивільних та військових. На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави, знайдемо і притягнемо до відповідальності кожного вбивцю, - наголосив Зеленський.

Він вказав, що стабілізація та відновлення правопорядку буде проведена у 226 населених пунктах Херсонщини.

"Ми повертаємо звязок, інтернет, телебачення. Ми робимо все, щоб якнайшвидше відновити нормальні технічні можливості постачання електрики та води. Повернемо транспортне сполучення та пошту. Повернемо швидку допомогу і нормальну медицину. Вже починається відновлення роботи органів влади, поліції, деяких приватних компаній. Наша присутність буде відчуватися. Буде відчуватися тим, що життя є", - наголосив президент.