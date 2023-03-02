Близько 1000 колаборантів втекли з Миколаєва під час спецоперації минулого року – Кім

Близько 1000 колаборантів, які, зокрема, допомагали росіянам наводити ракети, втекли з Миколаєва під час спеціальної операції з їхнього пошуку минулого липня, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у інтерв’ю Тетяні Безрук під назвою: «Люди відмовляються виїжджати з-під обстрілів, переселити родини дуже важко».

«68 тисяч адрес [перевірено] за тиждень. Працювало близько 600 правоохоронців, десь сотня екіпажів. Близько тисячі колаборантів утекли з міста. Ми були до цього готові, нехай їдуть, аби не заважали», - розказав очільник ОВА, додавши, що «тепер уже можна називати ці цифри».