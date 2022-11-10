Бен Воллес повідомив передачу Великою Британією 1000 зенітних ракет Україні

Також він відвідав місце тренування українських військових, інформує ZN.ua.

Велика Британія надала Україні близько 1000 зенітних ракет класу «земля-повітря». Про це міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив у тренувальному центрі, де навчаються військові ЗСУ, який він відвідав разом з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це повідомила пресслужба британського Міноборони.

«Це зобов’язання щодо встановлення ще сотень ракет «земля-повітря» продовжує нашу оборонну підтримку України проти російської агресії та допоможе Україні протистояти загрозі незаконного націлювання на критично важливу національну інфраструктуру», – сказав Бен Воллес.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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