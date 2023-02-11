Понад 1000 окупантів, 9 танків, та багато іншого: свіжі дані про втрати армії РФ в Україні

Йде 353-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за цей час в нашій країні загинуло вже близько 136 880 військовослужбовців РФ. Лише за минулу добу на нашій землі ліквідовано 1 140 загарбників та знищено багать військової техніки ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ? близько 136 880 (+1 140) осіб ліквідовано,
  • танків ? 3 267 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ? 6 474 (+3) од,
  • артилерійських систем – 2 270 (+19) од,
  • РСЗВ – 463 (+0) од,
  • засоби ППО ? 234 (+1) од,
  • літаків – 295 (+0) од,
  • гелікоптерів – 286 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 997 (+27),
  • крилаті ракети ? 857 (+61),
  • кораблі/катери ? 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 134 (+8) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ? 214 (+3).


Олена Руденко, Апостроф





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