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2023-02-11
Понад 1000 окупантів, 9 танків, та багато іншого: свіжі дані про втрати армії РФ в Україні
Йде 353-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за цей час в нашій країні загинуло вже близько 136 880 військовослужбовців РФ. Лише за минулу добу на нашій землі ліквідовано 1 140 загарбників та знищено багать військової техніки ворога.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ? близько 136 880 (+1 140) осіб ліквідовано,
- танків ? 3 267 (+9) од,
- бойових броньованих машин ? 6 474 (+3) од,
- артилерійських систем – 2 270 (+19) од,
- РСЗВ – 463 (+0) од,
- засоби ППО ? 234 (+1) од,
- літаків – 295 (+0) од,
- гелікоптерів – 286 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 997 (+27),
- крилаті ракети ? 857 (+61),
- кораблі/катери ? 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 134 (+8) од,
- спеціальна техніка / special equipment ? 214 (+3).
Олена Руденко, Апостроф