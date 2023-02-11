Понад 1000 окупантів, 9 танків, та багато іншого: свіжі дані про втрати армії РФ в Україні

Йде 353-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за цей час в нашій країні загинуло вже близько 136 880 військовослужбовців РФ . Лише за минулу добу на нашій землі ліквідовано 1 140 загарбників та знищено багать військової техніки ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ? близько 136 880 (+1 140) осіб ліквідовано,

танків ? 3 267 (+9) од,

бойових броньованих машин ? 6 474 (+3) од,

артилерійських систем – 2 270 (+19) од,

РСЗВ – 463 (+0) од,

засоби ППО ? 234 (+1) од,

літаків – 295 (+0) од,

гелікоптерів – 286 (+0) од,