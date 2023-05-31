В Росії будують дві бази для вбитих військових на 1000 тіл кожна

Їх спорудять у Курську та Ростові-на-Дону.

У Росії будують масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання тіл вбитого на війні проти України особового складу. Площа кожного з об’єкта ? понад 4000 квадратних метрів, повідомляють в Головному управління розвідки Міністерства оборони України, інформує ZN.ua .

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Такі комплекси планують спорудити в розташованих неподалік кордону з Україною Курську та Ростові-на-Дону. За даними розвідки, вони складатимуться із:

пунктів для проведення слідчих дій та досліджень над тілами;

рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць;

склади з трунами та іншим похоронними декораціями;

скорботна зала.

Закладена вартість будівництва комплексу до прикладу у Ростові-на-Дону становить близько 600 мільйонів рублів, у Курську будівництво обійдеться дорожче ? понад 800 мільйонів рублів.

При цьому вартість рефрижераторного обладнання для кожного комплексу оцінюється у понад мільярд рублів.

“Будівництво вказаних комплексів на території московії підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих”, - заявили в ГУР.