В Росії будують дві бази для вбитих військових на 1000 тіл кожна

Їх спорудять у Курську та Ростові-на-Дону.

У Росії будують масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання тіл вбитого на війні проти України особового складу. Площа кожного з об’єкта ? понад 4000 квадратних метрів, повідомляють в Головному управління розвідки Міністерства оборони України, інформує ZN.ua.

В Росії будують дві бази для вбитих військових на 1000 тіл кожна
© Getty Images

Такі комплекси планують спорудити в розташованих неподалік кордону з Україною Курську та Ростові-на-Дону. За даними розвідки, вони складатимуться із:

  • пунктів для проведення слідчих дій та досліджень над тілами;
  • рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць;
  • склади з трунами та іншим похоронними декораціями;
  • скорботна зала.

Закладена вартість будівництва комплексу до прикладу у Ростові-на-Дону становить близько 600 мільйонів рублів, у Курську будівництво обійдеться дорожче ? понад 800 мільйонів рублів.

При цьому вартість рефрижераторного обладнання для кожного комплексу оцінюється у понад мільярд рублів.

“Будівництво вказаних комплексів на території московії підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих”, - заявили в ГУР.


Ірина Знась, ZN.ua





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