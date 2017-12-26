Саакашвили не станут выдворять из Украины до Нового года

"Новый год я точно буду встречать в Киеве".

Фото: Сергей Нужненко

Окружной административный суд Киева перенес рассмотрение отказа Государственной миграционной службы рассматривать заявление бывшего президента Грузии, лидера движения "Рух нових сил" Михаила Саакашвили на получение статуса беженца или лица, которое нуждается в дополнительной защите, на 3 января.

"Еще одна маленькая тактическая победа. Сегодня окружной админ суд должен был по указанию Банковой отменить мой статус лица, пользующегося защитой, чтобы экстрадировать меня до нового года. Суд отказался принимать решение и отложил заседание как минимум до 3-го января, так что Новый год я точно буду встречать в Киеве ", - написал Саакашвили в фейсбуке.

Напомним, ранее Саакашвили заявлял, что власти Украины во вторник откажут ему в предоставлении статуса "временной защиты" и тем самым создадут условия для выдворения из страны.