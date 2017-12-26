Саакашвили не станут выдворять из Украины до Нового года
"Новый год я точно буду встречать в Киеве".
Окружной административный суд Киева перенес рассмотрение отказа Государственной миграционной службы рассматривать заявление бывшего президента Грузии, лидера движения "Рух нових сил" Михаила Саакашвили на получение статуса беженца или лица, которое нуждается в дополнительной защите, на 3 января.
"Еще одна маленькая тактическая победа. Сегодня окружной админ суд должен был по указанию Банковой отменить мой статус лица, пользующегося защитой, чтобы экстрадировать меня до нового года. Суд отказался принимать решение и отложил заседание как минимум до 3-го января, так что Новый год я точно буду встречать в Киеве", - написал Саакашвили в фейсбуке.
Напомним, ранее Саакашвили заявлял, что власти Украины во вторник откажут ему в предоставлении статуса "временной защиты" и тем самым создадут условия для выдворения из страны.
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Политика
26.12.2017 13:45