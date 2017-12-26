Французский журнал для детей назвал Израиль «ненастоящей страной»

Французский детский журнал Youpi оказался в центре скандала после того, как назвал Израиль незаконным государством. В последнем выпуске издания указывается, что Израиль – ненастоящее государство, «такое же как и Северная Корея».

Об этом пишет Mignews.

В журнале для детей младшего школьного возраста говорится: «В мире насчитывается 197 государств, таких как Франция, Германия или Алжир. Но есть среди них и те, которые трудно назвать настоящими – например Израиль или Северная Корея» , – приводит слова издание Аруц Шева.

Утверждение журнала вызвало критику со стороны еврейских организаций. Так, глава Совета еврейских организаций Франции (CRIF) Франсис Калифа осудил Youpi за публикацию, назвав ее «политическим ревизионизмом».

Он напомнил, что в 1948 году ООН признала Израиль независимым государством. При этом Калифа подчеркнул, что таким образом издание намеренно пытается делегитимизировать Израильское государство «в глазах юных читателей».

Кроме того, он написал письмо издателю детского журнала с требованием в следующем номере объяснить детям, что представляет собой государство Израиль.

Ранее сообщалось, что на днях премьер-министр Израиля назвал ООН «домом лжецов». Напомним, что 21 декабря Генассамблея ООН объявила недействительным решение США признать Иерусалим столицей Израиля.


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