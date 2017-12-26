Мужчина на "копейке" пытался прорваться через украинско-роSSийскую границу в Сумской области

На нарушителя составлен админпротокол.

Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники Сумского отряда предотвратили попытку незаконного пересечения госграницы на автомобиле "ВАЗ" в пункте пропуска "Бачевск".

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Отмечается, что 25 декабря около 17:00 в пункт пропуска прибыл автомобиль марки "ВАЗ". За рулем находился гражданин Украины 1972 года рождения, житель Сумской области.

"После прохождения проверки машина была направлена пограничниками в зону таможенного контроля. Во время оформления водитель внезапно совершил маневр и, набирая скорость, пытался покинуть пункт пропуска. Пограничники отреагировали мгновенно и с помощью средств принудительной остановки авто было остановлено и блокировано", - говорится в сообщении.

За нарушение режима в пункте пропуска и злостное неповиновение пограничникам на нарушителя составлены протоколы об административном правонарушении по статьям 202 и 185-10 КУоАП.

Напомним, с 27 декабря заработает биометрический контроль для россиян при въезде в Украину.