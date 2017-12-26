Атака «Боко Харам» в канун Рождества в Нигерии закончилась неудачей
Солдаты нигерийской армии сорвали попытку джихадистов из группировки "Боко Харам" захватить самый северо-восточный город Майдугури в Нигерии на Рождество.
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"Террористы приехали на нескольких пикапах и напали на военных в Мола, которые открыли ответный огонь и отбили атаку с помощью воздушной поддержки. Было ясно, что они хотят захватить контрольно-пропускной пункт и войти в город, чтобы вызвать хаос", - заявил офицер армии Нигерии в Майдугури.
Боевики использовали для прикрытия конвой гражданских машин. В результате завязавшегося боя террористы были вытеснены правительственными войсками.
Напомним, "Боко Харам" - радикальная исламистская организация, которая считает своей целью введение шариата на всей территории Нигерии и искоренение западного образа жизни. Участники "Боко Харам" инициируют беспорядки в стране, нападая на христианские церкви и полицейские участки.
За восемь лет с начала борьбы с "Боко Харам" в Нигерии погибло 20.000 человек и еще 2,6 миллиона человек стали беженцами. В последние месяцы со стороны джихадистов участились нападения на военные и гражданские объекты. Всплеск военных действий объясняется отчаянным поиском "Боко Харам" оружия и продовольствия после ряда операций, проведенных правительственными войсками, в результате которых были отрезаны поставки боевикам всего самого необходимого.
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