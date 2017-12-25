Матвиенко заявила, что РоSSия вернется в ПАСЕ

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РоSSия вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), ей это нужно, Совету Европы (СЕ) это нужно не меньше, заявила в понедельник журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Об этом сообщает ТАСС.

«Вернемся обязательно [в ПАСЕ], нам это нужно. Кому больше — вопрос непростой. СЕ [возвращение РФ в ПАСЕ] нужно не меньше, чем РоSSии, идет диалог, обсуждение. В СЕ четко понимают, что мы не отойдем от своей позиции», — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что дело не в том, что РоSSия борется за свои права в ПАСЕ. «У нас концептуальный подход — никакая, тем более парламентская структура, не вправе дискриминировать национальные делегации, ни одного депутата, делегированного туда страной. Это право страны, это право избирателей, которые отправили [их] туда… когда эта концептуальная вещь будет изменена, тогда и мы, и другие делегации, которые сегодня недовольны тем, что происходит в ПАСЕ, будем полноценно там работать», — отметила спикер Совфеда.

Матвиенко напомнила, что и Турция также отказалась от статуса плательщика в Совет Европы. «ПАСЕ в глубоком кризисе, вместо созидательной работы на благо всех стран русофобское, крикливое меньшинство занимается политиканством. Даже интереса участвовать в работе ПАСЕ особо нет, но мы — крупнейшее государство, более 20 лет является членами СЕ, внесли огромный вклад в развитие этой структуры, нет никаких причин и оснований для того, чтобы РоSSия вышла из Совета Европы. Я не сторонник таких действий», — подчеркнула председатель верхней палаты парламента.

Она также отметила, что само руководство Совета Европы заявляет о своей заинтересованности в сохранении всех 47 государств в своем составе. «У нас терпения достаточно, подождем, пока поставят на место этих кликушей, которые там сидят, будут приняты изменения регламента и обеспечена нормальная работа парламентской структуры», — заключила Матвиенко.


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