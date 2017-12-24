Государство обещает окончание "паспортного коллапса" уже через месяц

В госпредприятии «Документ» пообещали, что задержки с выдачей биометрических паспортов завершатся в начале 2018 года.

Об этом сообщает ТСН .

Главной причиной проволочек является неспособность полиграфкомбината «Украина» справиться с объемами заказов. Там уже закупили специальное оборудование, которое позволит вдвое увеличить производственную мощность. Технику на днях привезут из Нидерландов и в течение двух последующих недель установят и настроят.

После этого эффект смогут почувствовать все заинтересованные в получении документов граждане — ажиотаж на паспорта спадет.

Сейчас в очереди на печать паспортов стоит более 600 тысяч человек. Ускорить процесс должны и новые сервисные центры — со следующего года они должны появиться в Виннице, Полтаве, Луцке и Запорожье.

С 1 января «Полиграфический комбинат «Украина», который производит документы, запустит еще одну линию для печати.



