Государство обещает окончание "паспортного коллапса" уже через месяц
В госпредприятии «Документ» пообещали, что задержки с выдачей биометрических паспортов завершатся в начале 2018 года.
Об этом сообщает
Главной причиной проволочек является неспособность полиграфкомбината «Украина» справиться с объемами заказов. Там уже закупили специальное оборудование, которое позволит вдвое увеличить производственную мощность. Технику на днях привезут из Нидерландов и в течение двух последующих недель установят и настроят.
После этого эффект смогут почувствовать все заинтересованные в получении документов граждане — ажиотаж на паспорта спадет.
Сейчас в очереди на печать паспортов стоит более 600 тысяч человек. Ускорить процесс должны и новые сервисные центры — со следующего года они должны появиться в Виннице, Полтаве, Луцке и Запорожье.
С 1 января «Полиграфический комбинат «Украина», который производит документы, запустит еще одну линию для печати.
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