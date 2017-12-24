В Украине проходят выборы в 51 объединенной территориальной общине
В Украине проходят выборы в 51 объединенной территориальной общине в 17 областях.
Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.
Зубко уточнил, что выборы пройдут по одной ОТО в Винницкой, Волынской, Ровенской и Сумской областях; по двум ОТО - в Запорожской, Львовской, Одесской, Херсонской и Черкасской областях; по трем ОТО - в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской областях; по четырем ОТО - в Черновицкой и Черниговской областях; по шести ОТО - в Хмельницкой области; по семи ОТО - в Николаевской и Полтавской областях.
В состав 51 ОТО вошли 256 местных советов - 7 городских, 19 поселковых и 230 сельских. По предварительным подсчетам, участие в выборах смогут принять более 356 тыс. человек.
По состоянию на декабрь 2017 года, в Украине сформированы 692 объединенные территориальные общины.
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24.12.2017 12:23