В Украине проходят выборы в 51 объединенной территориальной общине

В Украине проходят выборы в 51 объединенной территориальной общине

В Украине проходят выборы в 51 объединенной территориальной общине в 17 областях.

Об этом сообщил  министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

Зубко уточнил, что выборы пройдут по одной ОТО в Винницкой, Волынской, Ровенской и Сумской областях; по двум ОТО - в Запорожской, Львовской, Одесской, Херсонской и Черкасской областях; по трем ОТО - в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской областях; по четырем ОТО - в Черновицкой и Черниговской областях; по шести ОТО - в Хмельницкой области; по семи ОТО - в Николаевской и Полтавской областях.

В состав 51 ОТО вошли 256 местных советов - 7 городских, 19 поселковых и 230 сельских. По предварительным подсчетам, участие в выборах смогут принять более 356 тыс. человек.

По состоянию на декабрь 2017 года, в Украине сформированы 692 объединенные территориальные общины.




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