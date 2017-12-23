Тиллерсон подтвердил решение США предоставить Украине летальное оружие
"Такой шаг в тандеме с усилением санкций против РоSSии - достойный ответ на оккупацию".
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко подтвердил, что Белый дом решил предоставить Украине летальное оборонное оружие.
Об этом говорится на странице Порошенко в фейсбуке.
"Как и договаривались с президентом Donald J. Trump, без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальную оборонительное оружие из США. Это принципиальное и долгожданное решение американской администрации было подтверждено во время моего вчерашнего разговора с Госсекретарем Рексом Тиллерсон", - сказано там.
"Такой шаг в тандеме с усилением санкций против РоSSии - достойный ответ на продолжение оккупации украинской территории, невыполнение Москвой своих обязательств и продолжение накачки Донбасса тяжелым оружием. Американское оружие в руках украинских воинов - не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения", - сообщили у президента.
Напомним, 20 декабря The Washington Post сообщил, что Администрация президента Трампа одобрила продажу Украине летального оружия на сумму $41,5 млн. Газета писала, что Украине предоставят самозарядные крупнокалиберные снайперские винтовки M107A1, боеприпасы, а также сопутствующие детали и аксессуары.
Через несколько дней американские СМИ сообщили, что общая стоимость оборонного пакета составит $47 млн. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок Javelin.
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Политика
23.12.2017 16:28