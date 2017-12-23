За последние сутки один украинский военный погиб на Донбассе

Боевики 22 раза нарушили режим тишины.

Фото: Роман Бочкана

РоSSийско-оккупационные войска продолжали грубо нарушать режим прекращения огня и прицельно обстреливали позиции Вооруженных Сил Украины, применяя запрещенные минометы и артиллерию. Об этом сообщает штаб АТО.

На Луганском направлении боевики стреляли из 122-мм артиллерийской системы около Старого Айдара, с минометов 120-мм калибра неподалеку Троицкого, Травневого и Луганского, с БМП, гранатометов и пулеметов вблизи Новоалександровки и Зайцевого.

На Донецком направлении под минометный огонь оккупантов попали опорные пункты сил АТО в районе Авдеевки, Пищевика и Павлополя.

За минувшие сутки роSSийско-террористические войска 22 раза нарушили режим тишины.

В результате вражеских обстрелов ранен один военнослужащий, еще один получил боевую травму, один военнослужащий погиб.

Напомним, с полуночи 23 декабря в силу вступило "рождественское" перемирие.