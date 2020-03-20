Киевстар сворачивает бизнес из-за коронавируса

Киевстар сворачивает бизнес: что делать абонентам

Киевстар, который является одним из самых популярных мобильных операторов в Украине, начал закрывать свои магазины. Соответствующие фото публикуют пользователи соцсетей.

Известно, что владельцы сервисных центров Киевстар принимают решение о закрытии точек обслуживания абонентов. Это связано прежде всего с введением карантина из-за коронавируса в Украине.

В компании сообщили, что сеть Киевстар насчитывает 487 партнерских магазинов, и решение о закрытии торговой точки может приниматься только непосредственно ее владельцем — в зависимости от требований местных органов самоуправления. По состоянию на сегодняшний день приостановили работу 148 партнерских магазинов.

Киевстар сворачивает бизнес из-за коронавируса, Kyivstar

Всю информацию о деятельности мобильного оператора и о том, какие из магазинов ушли на карантин, можно узнать на официальном сайте мобильного оператора.

Также Киевстар обратился к своим абонентам с призывом оставаться дома, а для решения своих вопросов пользоваться голосовым меню (позвонить на номер 477), информационным центром компании (номер 466), мобильным приложением "Мой Киевстар" или его веб-версией.

Ранее сообщалось, что мобильный оператор запустил приложение, благодаря которому абоненты в любой момент смогут получать всю необходимую информацию о коронавирусе в Украине.


Оксана Житнюк, Тудей

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