Киевстар продлил украинским абонентам в Евросоюзе бесплатную услугу

Киевстар позаботился об абонентах, которые в условиях войны вынуждены искать убежище в Европе. Украинцам еще на месяц продлили срок действия популярной услуги.

Киевстар продлил украинским абонентам в Евросоюзе бесплатную услугу

Абонентов мобильного оператора Киевстар, которые находятся в 16 странах Евросоюза, еще на месяц освободили от платы за роуминг. Им доступны тарифы на тех же условиях, что и в Украине. Компания предоставила сервис "Роуминг как дома", чтобы поддержать беженцев в тяжелое время. Они могут звонить близким и принимать звонки, пользоваться интернетом и другими услугами.

Роуминг для абонентов Киевстар упразднили в Польше, Чехии, Италии, Германии и других странах. По данным Киевстара, сейчас за границей пребывают более двух миллионов абонентов. Им необходимо только внести плату за свой тариф. Как правило, она существенно меньше стоимости местных операторов.

В пресс-службе компании сообщили, что абонентам контрактной формы обслуживания предусмотрен дополнительный пакет услуг. Они получают 500 минут для звонков на все украинские номера и номера в стране пребывания, 50 SMS и 15 Гб мобильного интернета. Входящие звонки - безлимитны.

Киевстар продлил украинским абонентам в Евросоюзе бесплатную услугу

Если абонент, к примеру, пользуется, тарифом ТВОЙ Старт, то за сумму в 135 гривен ему доступны безлимитные звонки в сети Киевстар, 100 минут для звонков на номера других украинских операторов и в стране его пребывания, плюс 5 Гб мобильного интернета. Входящие звонки также безлимитны.

Напомним, Киевстар закрывает услугу, которая пользовалась спросом у украинцев до войны: она перестанет действовать со 2 июня.


Ловіцька Леся, Тудей

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