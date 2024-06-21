Ми підвищуємо ціни: в "Lifecell" розкрили абонентам причину

Lifecell

Мобільний оператор «Lifecell» надав абонентам роз’яснення щодо зростання цін на послуги – що саме відбувається і чому доводиться платити ще більше.

В «Lifecell» відповіли на скарги абонентів, які не задоволені якістю послуг і тарифами.

Так, в «Lifecell» запевнили, що тенденція в зміні вартості тарифів зараз спостерігається в багатьох телекомунікаційних компаніях.

«Не тільки в lifecell. Для цього дійсно є вагомі економічні причини. При цьому оператор зацікавлений, щоб тарифи залишалися конкурентоспроможними на ринку і були вигідні для наших абонентів», - пояснили в «Lifecell».

Також в «Lifecell» наголосили, що ціни на пакети послуг залежать від багатьох чинників.

«Для розвитку та утримання мережі, а також розширення покриття необхідні значні інвестиції оператора. Задля того, щоб відповідати вимогам абонентів та надавати їм якісні послуги, ми підвищуємо ціни», - кажуть в компанії.

Lifecell, відгук
Lifecell, відгук

Нагадаємо, днями в «Lifecell» попередили абонентів про деякі зміни в умовах надання тарифів та послуг. Так, з 26 червня припиняється надання SMS послуги: "350/500/1000 SMS бізнес". Активація послуги вже закрита з 12 червня.

Пакети послуги до яких абоненти були підключені раніше, продовжують дію до кінця сплаченого періоду.

 


Катерина Петренко, politeka.net





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Ми підвищуємо ціни: в "Lifecell" розкрили абонентам причинуМи підвищуємо ціни: в "Lifecell" розкрили абонентам причину
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