lifecell надав доступ до 5G деяким абонентам

Умова - гаджети мають підтримувати цей стандарт.

Оператор мобільного зв’язку lifecell оголосив про надання можливості користуватися 5G-зв’язком абонентам у роумінгу в деяких країнах. Про це повідомляє mediasat.info, інформує ZN.ua.
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На цю мить абоненти lifecell можуть користуватися 5G-зв’язком в Болгарії, Австрії, Фінляндії та Домініканській Республіці, якщо їхні гаджети підтримують цей стандарт.

Список країн, де буде доступний 5G-зв’язок для абонентів lifecell, постійно збільшується.

Нагадаємо, що ще у 2019 році lifecell спільно з Ericsson розгорнули демонстраційний сегмент мережі п’ятого покоління та успішно протестували швидкість передачі даних. У 2020 році оператор додатково розгорнув тестовий сегмент 5G у своєму центральному офісі в Києві з метою вивчення можливостей технології.

П’яте покоління мобільних мереж передбачає високошвидкісну передачу даних без затримок, високу місткість каналів та можливість розвитку сучасних технологій, таких як телемедицина, інтернет відчуттів, безпечний безпілотний транспорт і багато іншого.


Лія Ільченко, ZN.ua





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