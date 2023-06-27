lifecell продовжить популярну послугу з 1 липня

Мобільний оператор lifecell продовжить дію роумінгу для своїх абонентів. З 1 липня українці продовжать отримувати гігабайти інтернету та хвилини на дзвінки за кордоном у рамках послуг, які вони підключили раніше.

lifecell продовжить популярну послугу з 1 липня: як абонентам отримати гігабайти та хвилини

У прес-службу компанії повідомили, що дія акцій "Гігабайти без кордонів" та "Хвилини для України" продовжується до кінця 2023 року.

Ці акції lifecell запустив ще минулого року. З липня абоненти зможуть і надалі використовувати пакетні гігабайти та хвилини за кордоном у низці країн за умови, що вони сплатять пакет послуг за тарифним планом або перезамовлять його за номером *700#.

Послуга "Гігабайти без кордонів" від lifecell діє в таких країнах: Польща, Іспанія, Італія, Німеччина, Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Естонія, Ірландія, Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Північна Македо Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швеція, Швейцарія та Угорщина.

lifecell продовжить популярну послугу з 1 липня: як абонентам отримати гігабайти та хвилини

Послуга "Хвилин для України" доступна для абонентів у Польщі, Молдові, Румунії, Словаччині, Бельгії, Люксембурзі, Франції та Іспанії.

За даними мобільного оператора, щомісяця пропозицією "Гігабайти без кордонів" користуються близько 300 тис. абонентів lifecell, а "Хвилинами для України" – 200 тис. осіб.

Щоб підключити послугу "Гігабайти без кордонів" за кордоном, абонентам необхідно оплатити свій тарифний план або перезамовити його через *700# у період проведення акції та отримати в роумінгу стільки гігабайтів, скільки передбачено в українському тарифі (максимально можна використовувати 50 ГБ протягом липня) .

Раніше повідомлялося, який найдешевший тариф у лінійці мобільного оператора lifecell.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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